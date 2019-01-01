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مصر

مصر للطيران تنقل 4210 حاجا إلى الأراضي المقدسة غدا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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تواصل شركة مصر للطيران تسيير جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام، لأداء مناسك الحج، وتنقل 4210 حاجا، غدا السبت، علي متن 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة.

وتسير 11 رحلة إلى جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادي الجديد، و6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الأجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.
وكانت مصر للطيران نقلت على مدار اليوم الجمعة 3620 حاجا إلى الأراضي المقدسة علي متن 15 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة.
جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 76 ألف حاج، على 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.
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