محافظ الوادي الجديد يوجه بإزالة المنازل الآيلة للسقوط

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بضرورة الإسراع في الإزالة الفورية للمنازل الآيلة للسقوط والمهدمة بمنطقة السندادية بالخارجة وذلك لخطورتها على أرواح المواطنين، ولضمان عدم استغلالها كاوكار للمجرمين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ اليوم الجمعة بمنطقة الخارجة القديمة، للاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على أهم مشكلاتهم والعمل على حلها.

وصرح الزملوط، بأنه في حال رغبة المواطنين الملاك الحصول على أرض بديلة لمنازلهم، سيتم تعويضهم بمثل ما تم من معاملة في منطقة موط القديمة بالداخلة.