"مجزرة وادي الحمص" شعار الجمعة المقبل لـ"مسيرات العودة"

قالت الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إن فعاليات الجمعة المقبل ستكوت تحت شعار "مجزرة وادي الحمص"، بعد تنفيذ الاحتلال عمليات هدم جماعي للبنيات السكنية الفلسطينية هناك.



ونفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية هدم، تعد هي الأكبر منذ عام 1967، داخل حي "وادي الحمص" ببلدة "صور باهر" في مدينة القدس المحتلة، وشملت أكثر من 100 شقة سكنية، من إجمالي 225 سقة سكنية مستهدفة، بزعم أنها تمثل خطرا أمنيا على تل أبيب.



وينظم الفلسطينيون، اليوم، جمعة "لاجئي لبنان"، ضمن مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس عام 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 30 ألفا آخرين.



وحذر خالد البطش، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين فى مسيرات العودة.



وأضاف، أمس الخميس، أن استمرار إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة جديدة من التصعيد مع الاحتلال، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.

وطالب مصر، بالضغط على إسرائيل، من أجل وقف سياسية إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين بالمسيرات.