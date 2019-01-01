مصرع 5 أشخاص في الفيضانات بباكستان

أعلن مسئولون في باكستان، اليوم الجمعة، مصرع خمسة أشخاص على الأقل، بينهم سائحان اثنان جراء الفيضانات العارمة التي تسبب فيها هطول الأمطار الغزير بشمال غرب البلاد.

وقال متحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية إن العديد أصيبوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الفيضانات بمنطقة خيبر بختنخوا، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أن السائحين لقيا مصرعهما بعدما جرف انهيار أرضي سيارتهما فيما علق عشرات السكان والسائحين بالمنطقة جراء انسداد الطرق.

يشار إلى أن هطول الأمطار والثلوج الموسمي يشيع في أنحاء باكستان ما يؤثر على الملايين الذين يسكنون في مناطق ذات طبيعة جبلية.