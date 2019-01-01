غدًًا.. اجتماع اللجنة العامة لشباب الوفد بمحافظة القاهرة

تعقد اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بمحافظة القاهرة اجتماعًا غدًا السبت، في تمام الساعة الخامسة بالمقر الرئيسي للحزب بحضور جميع الأعضاء.



قال محمد أرنب، رئيس اللجنة العامة لشباب الوفد بمحافظة القاهرة، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالمحافظة، وتشكيل لجان الأقسام.



وتابع: "من المقرر أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة تفعيل دور الشباب الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الدعم الذي يقدمه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، للشباب الوفدي من أجل تحقيق الأفضل للوطن والمواطن".