فريدة عثمان تتأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم

تأهلت السباحة المصرية، فريدة عثمان، إلى نهائي سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم، التي تستضيفها مدينة "كوانغ جو" الكورية الجنوبية في الفترة من 12 إلى 28 يوليو الجاري.



وحققت البطلة المصرية التأهل إلى الدور النهائي بعدما حلت في المركز الخامس بنصف النهائي الذي أقيم اليوم الجمعة وذلك بزمن قدره 25.79 ثانية.



وتستعد "عثمان" لخوض النهائي للمرة الرابعة على التوالي بمشاركاتها ببطولات العالم، حيث تمتلك فرصة كبيرة في انتزاع إحدى ميداليات هذا السباق المقررة إقامته غدًا السبت.



يذكر أن صاحبة المركز الأول في نصف النهائي هي السويدية ساره سويستروم بزمن قدره 24.79 أي بفارق ثانية واحدة عن الزمن الذي حققته فريدة اليوم.