تصريحات كارلوس ألينا تشعل أزمة فى برشلونة

سخط كبير في وسائل التواصل الاجتماعي للفريق الكتالوني بعد تصريحات كارلوس ألينا بخصوص أزمته مع فرانكي دي يونج.



وقال ألينا: "لم يكن أمرًا جيدًا بالنسبة لي، ألا يخبرني مجلس الإدارة أنهم وعدوا دي يونج بالقميص رقم 21".



وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلًا عن تصريحات اللاعب: "كنت أعرف أن فرينكي يريد الرقم 21 وكان هذا بيني وبينه، لقد أخبرني أن هذا الرقم عاطفي بالنسبة له، وأخبرته بأنني سأتنازل عنه من أجله".



وعن دوره في الفريق قال: "أريد أن أتقدم في الموسم المقبل وألعب بشكل أساسي، وليس فقط دور ثانوي، أفعل كل ما يطلبه مني المدرب وأقاتل من أجل اللعب".



