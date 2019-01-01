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رياضة

ميسي يعود لتدريبات برشلونة قبل نهاية عطلته الصيفية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عميد فريق برشلونة، لمدينة برشلونة، الجمعة، رفقة عائلته وقبل الوقت المحدد، حيث منح الفريق الكتالوني اللاعبين الذين شاركوا في كوبا أمريكا عطلة حتى 4 أغسطس المقبل.

وقضى ميسي جزءًا من عطلته في الأرجنتين وجزر أنتيغا وباربودا قبل أن يعود لبرشلونة في أفق بداية التدريبات استعدادًا للالتحاق بالمجموعة.

وقبل ميسي قطع الأوروجوياني لويس سواريز عطلته الصيفية، وبدأ يومه الجمعة تدريباته في المدينة الرياضية لبرشلونة، وقد يلتحق به صديقه الأرجنتيني بداية من الغد.

وعاد الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، إلى مركز تدريب النادي الكتالوني في "خوان جامبر" قبل موعده وبدأ في التدريب منفردًا للاستعداد لمنافسة شرسة مع أنطوان جريزمان.

ولم يكن من المتوقع عودة الدولي الأوروجواياني قبل يوم الأربعاء المقبل، لكنه تدرب صباح يوم الجمعة منفردًا رغم غياب الفريق في جولة آسيوية حاليًا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه مع انضمام جريزمان من أتلتيكو مدريد يدرك سواريز أنه سيخوض منافسة شرسة على مركز قلب الهجوم.

وتعاقد برشلونة مع جريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا مقابل 120 مليون يورو "135 مليون دولار" من أتلتيكو مدريد.
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