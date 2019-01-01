بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

يشرح شوقى أبونخلة، مهندس استشارى زراعة النخيل، خطوات زراعة فصائل نخيل البارحى، بشكل صحيح

ويوضح أبونخلة، فى مقطع فيديو، كيف يمكن زراعة "فصائل البارحى" بداية من كيفية اختيار الفسيلة، وحتى حصد الإنتاج، مواجهًا العديد من النصائح الهامة للوصول إلى نسب إنتاج مثالية.

