200 مليون يورو ثمن انتقال ساني إلى بايرن ميونخ

لا تزال قضية انتقال ليوري ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ تشعل الصحافة الألمانية والإنجليزية.



من أجل التوقيع مع ليروي ساني أكدت صحيفة البيلد الألمانية بأنه سيتعين على بايرن ميونخ دفع أكثر من 100 مليون يورو فقط للتعاقد مع اللاعب بالإضافة إلى المكافآت.



وبحسبة عمولات وكيل الأعمال ورتب اللاعب لمدة تصل إلى خمس سنوات، بذلك يصبح المبلغ بحجم إجمالي يصل إلى 200 مليون يورو وهي تكلفة شبه مستحيلة.



ومن جانب أخر أعرب الفرنسي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ساني إلى صفوف بايرن، مشيرًا إلى أنه لاعب رائع سيفيد الفريق كثيرًا.



وأوضح كومان، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.