أوزيل ينجو من محاولة سطو مسلح

كشف المتحدث باسم نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن لاعبه الألماني مسعود أوزيل، وزميله البوسني سعيد كولاسيناك، سيعودان اليوم الجمعة، للانخراط في تدريبات الفريق بعد أن نجيا من محاولة سطو مسلح، أمس الخميس.



وقال المتحدث في تصريحاته الصحفية: "كلاهما بخير، وسيخوضان التدريبات اليوم".



يذكر أن الجناة الذين حاولوا سرقة اللاعبين لم يتم القبض عليهم بعد.



كان لاعبا أرسنال تعرضا لمحاولة سطو مساح من قبل شخصين كانا يقودان دراجة بخارية، عندما حاول هذان المجهولان سرقة سيارة اللاعب الألماني التي كان يتجول بها برفقة زميله البوسني شمال العاصمة البريطانية لندن.