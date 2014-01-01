بينو تغلبه دموعه وينسحب من السباق

انسحب الفرنسي تيبو بينو من سباق فرنسا للدراجات وهو يغالب دموعه؛ بعد إصابته في الفخذ خلال المرحلة 19 من السباق، اليوم الجمعة.



واستقل بينو، متسابق فريق جروباما الذي قالت مصادر بفريقه، إنه أصيب بشد عضلي، أمس الخميس، سيارة الفريق منسحبا من السباق قبل 87 كيلومترًا على نهاية المرحلة الجبلية البالغ طولها 126.5 كيلومتر من سان جان دو موريين.



وكان بينو يحتل المركز الخامس في الترتيب العام للسباق متأخرًا بفارق دقيقة واحدة و50 ثانية عن مواطنه جوليان الافيليب المتصدر، وكان يملك فرصة للمنافسة على اللقب بعد أدائه القوي في جبال البرانس الأسبوع الماضي.



ووضع الطبيب ضمادة على فخذه اليسرى، لكن بينو لم يتمكن من قيادة دراجته بسلاسة وانسحب بعد أن واسه وليام بونيه زميله في الفريق.



وكان المتسابق البالغ من العمر 29 عاما، والذي احتل المركز الثالث في الترتيب العام لنسخة 2014 من السباق، قد اضطر للانسحاب أيضًا من سباق إيطاليا العام الماضي بعد انهياره خلال المرحلة 20 جراء إصابته بالتهاب رئوي وكان حينها يحتل المركز الثالث في الترتيب العام.