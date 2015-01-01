20 قتيلًا فى اشتباك بين شرطة نيجيريا ومحتجين شيعة

قال متحدث باسم جماعة شيعية في نيجيريا، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم، خلال احتجاجات شهدتها العاصمة أبوجا الأسبوع الجاري، وأدت إلى اشتباكات مع الشرطة، فيما قال أحد المتحدثين إن عدد القتلى قد يرتفع إلى 25 شخصًا.



ووفقًا لـ"إرم نيوز" استخدمت الشرطة النيجيرية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع مع المتظاهرين، الذي يطالبون بإطلاق سراح الزعيم الشيعي المحتجز.



وجرى اعتقال يعقوب زكزاكي في الحادي عشر من ديسمبر 2015، بعد تحريض أتباعه من الشيعة على مهاجمة القوات الأمنية.



ويعلن زعيم الشيعة في نيجيريا ولاءه للنظام الإيراني، كما أقدم على إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز الدينية لنشر المذهب الشيعي في نيجيريا.



ويمثل المسلمون في نيجيريا 50% من نسبة السكان البالغ عددهم 180 مليون نسمة، وأغلبهم من السنة، ويشكل المسلمون الشيعة أقلية ضئيلة منهم.