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الثقافة

تعرف على مشاركات هيئة الكتاب في معرضى الإسكندرية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:24 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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تقدم الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في المعرضين المقررة إقامتهما بمحافظة الإسكندرية، يوم الإثنين المقبل، مجموعة من العناوين والإصدارات الهامة لعدد من الكتاب الكبار، والشباب الذين تقدموا بأعمالهم الإبداعية إلى الهيئة لنشرها، وذلك استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وترصد "الدستور" أبرز العناوين المقررة المشاركة بها من قبل الهيئة، بينها: "حكايات شعبية من محافظة المنوفية"، جمع وتوثيق وتعليق حسين منصور، وكتاب: "الحوارية والحجاج في القرآن الكريم" تأليف د. منال مدكور عبدالواحد، وكتاب "الصراع الأمريكي السوفيتي على سوريا.. 1954: 1967"، للدكتورة سارة محمود الشيخ، و"التاريخ السياسي والإداري للمسلمين في الهند"، تأليف محمود مرعي خلاف.

كذلك كتاب: "فلسفة التاريخ.. بين فلاسفة الغرب ومؤرخي الإسلام"، تأليف د. محمود إسماعيل، د. سلمى محمود إسماعيل، ورواية "سيرة الغيبة"، من سيرة الحاكم بأمر الله، تأليف محمد محمود الفخراني، وقصص قصيرة "إكتمال المقام" للكاتب الكبير محمد جبريل، وكتاب "خيال الضرورة ومرجعياته قراءات في شعر العامة"، تأليف محمود الحلواني، وكتاب: "عشرة أيام أعادة مصر إلى شعبها.. 24 يونيه: 3 يوليه 2013"، د. حسن عبدربه المصري.

وأيضًا كتاب: "الكتابة بالطباشير الملون رؤى في الفنون والعمارة والفن والأدب"، تأليف فاطمة ناعوت، وتقديم محمود أمين العالم، وتصدير: مراد وهبة، والمجلد الثاني من الأعمال الكاملة للدكتور محمود قاسم، وديوان "مدارات"، للشاعر محمد عبدالسميع نوح، وقصص قصيرة "في يوم يشبه الثلاثاء" تأليف سامح يني.
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