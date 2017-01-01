"العاصمة الادارية".. صلاة وقداس ومؤتمر شباب

تبعث العاصمة الإدارية برسالة سلام للعالم، مفادها أن مصر هى مهد القيم، عمل فيها المسلم والمسيحي جنبًا إلى جنب في بناء مسجد وكاتدرائية، لذا أصبحت منارة الاحتفالات في المحروسة.



"القداس"

بدأت الاحتفالات في يناير 2018 بافتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية وسط أجواء من البهجة والسعادة بإقامة قداس عيد الميلاد المجيد.



وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور القداس الذي يقوده البابا تواضروس الثاني، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووفرت الكنيسة أوتوبيسات لنقل المصلين والمدعوين لحضور القداس.



"صلاة الجمعة"

في 11 يناير 2019 انطلقت أول شعائر لصلاة جمعة بمسجد "الفتاح العليم" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان يؤم المصلين الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشأن الدينى.



"فطار أطول مائدة"

في 1 يونيو 2019 تحت شعار “مصر بتفطر في العاصمة” نظمت شركة العاصمة الإدارية بمناسبة شهر رمضان أطول مائدة إفطار في العالم بطول يتجاوز 3000 متر بحضور يتخطي 7000 مشارك في وجود ممثلي جينيس للأرقام القياسية سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي.



"مؤتمر الشباب"

في حضور 1500 مدعوا، ينطلق المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومى 30 و31 يوليو 2019، كما يحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، ورجال الأعمال، وسفراء دول الاتحاد الأفريقي وبحضور رجال الدولة المصرية.

















