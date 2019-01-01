إلغاء يومى الجمعة والإثنين من جدول مباريات "الليجا"

أعلنت رئيسة لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كارمن بيريز، اليوم الجمعة، أنه لن تقام مباريات الدوري المحلي بقسميه الأول والثاني خلال يومي الجمعة والاثنين من كل أسبوع، خلال الموسم المقبل، إلا في حال وجود موافقة مسبقة من قبل أتحاد الكرة.



وجاء إعلان لجنة المسابقات الإسبانية بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا" عن جدول مواعيد مباريات الجولات الثلاث الأولى في الموسم المقبل، والتي حددت فيه إقامة المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستجمع بين أتلتيك بيلباو برشلونة يوم الجمعة الموافق 16أغسطس المقبل.



وأوضحت بيريز أن الجولات الثلاث المذكورة ستقام يومي السبت والأحد خلال

شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.



وجاء إعلان لجنة المسابقات بناء على طلب من اتحاد الكرة، بعدما اكتشف الأخير تعارض جدول المواعيد الذي أعلنته "الليجا" مع جدول المواعيد الذي تم التصديق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في 29 أبريل الماضي برئاسة لويس روبياليس.



وأشارت بيريز إلى أنه تم استبعاد يومي الجمعة والأحد من جدول مواعيد مباريات الليجا، بناء على الاتفاق المبرم بين اتحاد الكرة الإسباني ورابطة الدوري المحلي في الثالث من يوليو الجاري والذي يتعلق بتجديد الاتفاقية التي تنظم التعاون بين الجانبين حتى عام 2024.