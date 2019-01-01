غموض موقف سباق الجائزة الكبرى الإسباني في فورمولا1

لا يزال الغموض يكتنف موقف سباق الجائزة الكبرى الإسباني ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- ولكن المنظمون أكدوا، اليوم الجمعة، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن السباق.



وذكر المنظمون في بيان: "لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن مع فورمولا1- من أجل تجديد تعاقد سباق الجائزة الكبرى الإسباني في مضمار برشلونة- كاتالونيا.. المفاوضات ما زالت مفتوحة".



وأضافت فورمولا1- سباقات جديدة من 2020 في هولندا وفيتنام، بينما ذكرت أيضا أنه لا ينبغي زيادة أجندة السباقات عن الـ21 سباقا المعمول بها حاليا.



ومنذ فترة طويلة كان السباق الإسباني مرشحا للخروج من الأجندة، ونفس الحال لسباقي المكسيك وألمانيا، التي تستضيف سباق الجائزة الكبرى يوم الأحد على مضمار هوكنهايم.