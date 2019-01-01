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القبلة

خطيب الجامع الأزهر: الحج مؤتمر عالمى لتأكيد الوحدة والترابط

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:12 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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قال الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن الحج مؤتمر عالمي كبير؛ لتأكيد الوحدة والترابط، والداعي فيه هو الله، جعل له مناسك تعد أمرًا من أوامره، فإذا خفيت عنا الحكمة من هذه المناسك، وقلنا كيف نقبل حجرًا ونرجم حجرًا، فما علينا إلا أن نطبق تلك الأوامر سواء ظهرت لنا الحكمة منها أم خفيت، اقتداء برسولنا الكريم الذي أدي المناسك دون أن يسأل الوحي وقال لأمته: "خذوا عني مناسككم".

وأوضح فى خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، التى جاءت تحت عنوان "فلسفة  الحج في الإسلام"،
أن غير المسلمين يفهمون الحكمة من الحج والتي تتجلى في كل خطوة من خطواته، منذ الإحرام وندائه: "لَبّيكَ اللهمّ لَبيْك"، بينما يشكك في الحج  ومناسكه بعض المسلمين، ممن يفتشون في شرع الله بهدف التلبيس والتدليس ليضلوا العباد، مشددًا على ضرورة الامتثال لأوامر الله، وأن نقول كما علمنا ديننا: "سمعنا وأطعنا" ولا نقول "سمعنا وعصينا"؛ حتى تتحقق لنا الخيرية كما قال الله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس".

وعن فضل الحج،أكد عميد كلية أصول الدين، إنه ركن عظيم من أركان الإسلام، فرضه الله -سبحانه وتعالى- على المسلم المستطيع بقوله: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" فهو من أفضل الأعمال والقربات عند الله، وقَالَ النبي الكريم في شأن الحُجاج: «الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عز وجل، إن دَعوْه أجابَهم، وإن استغفرُوهُ غفرَ لهُم».
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