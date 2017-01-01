حظر كريستينا كولمان 4 أعوام لتعاطيها المنشطات

أصبحت كريستينا كولمان فورستنر، المتخصصة في سباقات ماراثون الدراجات الجبلية، آخر الرياضين الذين يتم حظرهم كجزء من شبكة تعاطي المنشطات التي تم الكشف عنها مطلع العام الجاري، وذلك

وفقا للجنة القانونية لمكافحة المنشطات في النمسا.



ولكن، كريستينا، بطلة أوروبا السابقة، أعلنت أعتزالها في أبريل الماضي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي هو ألمها المستمر وافتقاد الحافز، وذلك بعد شهرين من الكشف عن عملية تعاطي منشطات موسعة يزعم أن الذي كان يقودها هو طبيب ألماني.



وذكرت اللجنة اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبة لمدة أربعة أعوام على الدراجة، بعد ثبوت أنها تستخدم منشطات الدم منذ أواخر عام 2016 حتى نهاية العام الماضي على الأقل.



وذكرت اللجنة في بيان أنها استخدمت أيضا هرمون النمو وألغيت كافة نتائجها في البطولات وانتصاراتها والجوائز في تلك الفترة.



واحتلت كريستينا المركز الثاني في سباق ماراثون الدراجات الجبلية في بطولة العالم التي أقيمت في إيطاليا العام الماضي، وكانت بطلة أوروبا في 2017.