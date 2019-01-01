البترول الكويتية تستحوذ على 67 محطة جديدة فى إسبانيا

استحوذت شركة البترول الكويتية العالمية "كي بي آي"، المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، على 67 محطة بيع بالتجزئة من شركة "ساراس إنيرجيا" الإسبانية تمتد على نطاق واسع في إسبانيا وبشكل خاص في إقليم "كتالونيا" شمال شرقي البلاد.



وأكدت الشركة، في بيان لها، أن عملية الاستحواذ على شبكة المحطات الجديدة في إسبانيا تأتي لتعزيز المكانة التنافسية في القطاع، لا سيما على صعيد المبيعات المباشرة وخدمة الديزل الدولية ورفع الحصة السوقية للشركة.



وأوضحت أن المحطات الجديدة ستوفر أنواع الوقود التقليدية والممتازة وأنواع الوقود البديل، فضلًا عن خدمات الشحن للسيارات الكهربائية، فيما ستوفر أيضًا خدمات متميزة في مجال الأغذية والمشروبات بالتعاون مع العلامات التجارية الرائدة في القطاع.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية، قوله إن عملية الاستحواذ الجديدة تزيد محطات الشركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 محطة في إسبانيا، مؤكدًا أن إسبانيا تمثل مركزا للنمو ضمن استراتيجية الشركة في أوروبا، مشيرًا إلى أن الشركة تتخذ الخطوات لتعزيز مكانتها في أوروبا وتنمية أنشطتها بقطاع التجزئة في الخارج، وفقًا لخطة استراتيجية مدروسة.



ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزيز نمو شركة البترول الكويتية العالمية "كي بي آي" التي تملك أكثر من 4700 محطة تحمل شعار "كيو إيت" في أوروبا التي تتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها فيها لا سيما الدول التي تمثل فيها مركز قوة، مثل إيطاليا وبلجيكا وهولندا ودول شمال غرب أوروبا.