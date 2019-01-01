الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
أعلنت إندونيسيا، اليوم الجمعة، اعتزامها تطبيق قيود أكثر صرامة لمجابهة تزايد استيراد النفايات البلاستيكية من الخارج، من بينها عمليات تفتيش حدودية أكثر دقة.

وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الإحصاءات الرسمية أفادت بارتفاع استيراد النفايات البلاستيكية بنسبة 141 بالمئة العام الماضي، بعدما رفضت الصين استيراد ملايين الأطنان من النفايات.

ونقلت الشبكة عن المسئول بوزارة التجارة، أوكي نوروان، قوله: "إن إندونيسيا أخطرت 15 دولة، هي الدول المصدرة الأبرز، بالقيود الجديدة"، لافتا إلى أنه لم يتم استقبال أي شحنات من مصدر غير مسجل، وأنه سيتم تشديد عمليات التفتيش وفرض عقوبات على المخالفين.

ولدى إندونيسيا قواعد بشأن استيراد النفايات البلاستيكية، إلا أن ضباط الجمارك ضبطوا مؤخرا شحنات مخلوطة بنفايات مخالفة، منها المطاط وحفاضات الأطفال، وأمرت السلطات بإعادتها إلى بلادها، والتي شملت أمريكا وفرنسا وألمانيا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حقيقة سرقة متحف نجيب محفوظ.. "الثقافة" ترد

منذ حوالي 12 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26 يوليو 2019

منذ حوالي 14 ساعة

ريهام سعيد تعود للشاشة "دون أذنين ونصف أنف"

ads

الصور

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

image description

مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

ads

الأكثر قراءة

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

مصرع شخصين فى معركة ثأرية عقب صلاة الجمعة بأسيوط

الحكومة: حذف المواطنين عشوائيًا من البطاقات التموينية "شائعة"

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

ستوديو

شاهد.. المستشارة الألمانية بإطلالة أنيقة في الأوبرا

أكرم حسني يتعاقد رسمياً على فيلم سينمائي جديد

مصطفى قمر يطرح "س من الناس" (فيديو)

فيديو.. موجة حر تضرب أوروبا للمرة الثانية في شهر

ads

رياضة

فريدة عثمان تتأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم

تصريحات كارلوس ألينا تشعل أزمة فى برشلونة

ميسي يعود لتدريبات برشلونة قبل نهاية عطلته الصيفية

200 مليون يورو ثمن انتقال ساني إلى بايرن ميونخ

الرئيس نيوز

إيران تعلن بدء إنشاء محطة بوشهر النووية الثانية

بيان من الافتاء بشأن استطلاع هلال عيد الأضحى

سفينة إيرانية تطلق نداء استغاثة في بحر قزوين.. وإنقاذ 9 أشخاص على متنها

الأوقاف: لا مكان بيننا لأي شخص ينتمي لجماعة أو تنظيم.. والفصل ينتظرهم فورا

منوعات

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

ابتكار كريم جديد لتسريع التئام الجروح دون ندبات

الحرائق تجتاح آلاف الهكتارات من المحاصيل في فرنسا إثر موجة الحر

كشكول

لطلاب الثانوية العامة.. بدء المرحلة الثانية منتصف الأسبوع المقبل

الثانوية الأزهرية.. لطلاب الأدبى الحاصلين من 80 حتى 75% تعرف على الكليات المتاحة

حصل على 87% في الثانوية.. انتحار طالب بعد سخرية أهله من مجموعه

بالصور.. ورش عمل للطلاب الموهوبين بمدارس الجيزة

إسلام سياسي

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

الإيزيديون يحتفلون بالتحرر من قبضة داعش في ألمانيا

مقالات الرأي
جمال طه
لغز إنسحاب ميليشيات مصراتة من معركة طرابلس
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
المزيد

الثقافة

"الرقابة على المصنفات" تحرر 14 محضرًا فى حملة بـ3 محافظات

تعرف على مشاركات هيئة الكتاب في معرضى الإسكندرية

"شجع واقرأ": 12 ألف مشارك ووزعنا كتبا بـ15 ألف جنيه

حقيقة سرقة متحف نجيب محفوظ.. "الثقافة" ترد

صفحتنا ع الفيس بوك