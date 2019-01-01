إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

أعلنت إندونيسيا، اليوم الجمعة، اعتزامها تطبيق قيود أكثر صرامة لمجابهة تزايد استيراد النفايات البلاستيكية من الخارج، من بينها عمليات تفتيش حدودية أكثر دقة.



وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الإحصاءات الرسمية أفادت بارتفاع استيراد النفايات البلاستيكية بنسبة 141 بالمئة العام الماضي، بعدما رفضت الصين استيراد ملايين الأطنان من النفايات.



ونقلت الشبكة عن المسئول بوزارة التجارة، أوكي نوروان، قوله: "إن إندونيسيا أخطرت 15 دولة، هي الدول المصدرة الأبرز، بالقيود الجديدة"، لافتا إلى أنه لم يتم استقبال أي شحنات من مصدر غير مسجل، وأنه سيتم تشديد عمليات التفتيش وفرض عقوبات على المخالفين.



ولدى إندونيسيا قواعد بشأن استيراد النفايات البلاستيكية، إلا أن ضباط الجمارك ضبطوا مؤخرا شحنات مخلوطة بنفايات مخالفة، منها المطاط وحفاضات الأطفال، وأمرت السلطات بإعادتها إلى بلادها، والتي شملت أمريكا وفرنسا وألمانيا.