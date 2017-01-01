«فيفا» توقف مسئولين فى اتحاد سيراليون لكرة القدم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة، إنه فرض إيقافا لخمس سنوات على أبوبكر كابا، المسئول السابق في اتحاد "سيراليون" للعبة، بسبب قبوله رشوة مالية.



وقال «فيفا» إن كابا أدين "بقبول وتلقى رشوة في أمور تتعلق بالتلاعب بنتائج مباريات دولية، وهو انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا".



كما غرمت الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة في فيفا المسئول السابق مبلغ 50 ألف فرنك سويسرى (50372 دولاًرا).



وقال فيفا: "الإجراءات الرسمية التي اتبعتها لجنة القيم ضد السيد كابا بدأت في 11 يوليو 2018، وتعود لتحقيق مكثف في "محاولات" للتلاعب بنتائج مباريات دولية لأغراض خاصة بالمراهنات تخص السيد ويلسون راج بيرومال".



‭ ‬أجرى "فيفا" هذا التحقيق الموسع من خلال الإدارات المعنية لديه، وبالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية والسلطات.



ويشمل الإيقاف، الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، منع كابا من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي.



وأدت التحقيقات التي دامت طويلًا في أنشطة بيرومال الخاصة بالتلاعب في نتائج المباريات في سنغافورة إلى فرض الإيقاف مدى الحياة على لاعبين ومسئولين سابقين.



وفرض فيفا في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبة الإيقاف مدى الحياة على موكيتسي كجوتليلي، الأمين العام السابق للاتحاد البوتسواني للعبة، فيما له صلة بالتحقيق في التلاعب بنتائج مباريات.