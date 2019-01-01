7 لاعبين يشاركون في تدريبات الغائبين عن الأهلي أمام الزمالك

قاد حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية، الذي يأتي استعدادًا لمواجهة الزمالك، في لقاء القمة المقررة إقامته بعد غدٍ الأحد، في استاد برج العرب في ختام منافسات الدوري الممتاز.



وشارك في التدريبات كل من عمرو جمال وعربي بدر وأحمد علاء وحسين السيد ومحمود وحيد ومحمد عبدالمنعم وإسلام محارب.



وكان الأهلي قد توج رسميًا بالدوري، أمس الأول، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.



من جانبه، أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، أن الجهاز الفني واللاعبين دخلوا في مرحلة التركيز والاستعداد النهائي على الصعيدين الفني والنفسي لمباراة القمة أمام الزمالك، مضيفًا "كل الاحتفالات انتهت أمس، وبداية من اليوم الجمعة نعيش حالة من التركيز تستمر 48 ساعة قبل مواجهة الزمالك".



وأضاف- في تصريحات لموقع النادي- "الجهاز الفني يكثف جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين؛ لتجهيز الجميع لمباراة الزمالك التي يسعى الأهلي فيها لتحقيق الفوز واستمرار الانتصارات".



وأشار عبدالحفيظ إلى أن اللاعبين يدركون جيدًا أهمية المباراة على كل الأصعدة تاريخيًا وجماهيريًا ورقميًا، بعد حسم الأهلي للدوري رسميًا، وأن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في جميع اللاعبين لتقديم عرض مشرف يليق بحامل اللقب وبطل الدوري في نسخته الحالية لموسم 2019.