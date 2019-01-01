"الدرس انتهى".. "الدستور" تحاور مُعلمين متضررين من قرار إنهاء الندب





إبراهيم محمد، معلم لغة انجليزية بإحدى المدارس بكفر الشيخ، يقول إن قرار إلغاء انتدابه سيمثل عائقًا كبيرًا في حياته؛ لأنه سيضطر إلى ترك بيته وأولاده لفترات طويلة، ولن يتمكن من إدارة محله التجاري وأرضه الزراعية، وبالتالي سيتكبد خسائر مالية.



ويضيف أن زوجته قد توفيت منذ عام، ولن يتمكن أن يترك أولاده وسيضطر إلى تقديم استقالته، إن لم يقبل طلب التماسه في البقاء بمحافظته؛ حتى يقدم الرعاية الكاملة لأولاده لأنهم في أمسّ الحاجة إليه.



يقول الدكتور علي أحمد ثابت، باحث في تطوير منظومة التعليم، إن قرار إنهاء ندب المعلمين المنتدبين يهدف إلى إعادة توزيع المعلمين مرة أخرى بشكل صحيح على المدارس؛ لسد العجز بكل التخصصات، وكذلك إعادة توزيع المعلمين في المدارس ذات الكثافة العالية من المعلمين.



يؤكد على أن التوزيع سيتم مع مراعاة ظروف المعلمين، بحيث يتم توزيعهم في أماكن مناسبة ليست نائية، مضيفًا: "لكن لن نجور على مصلحة المدارس وأبنائنا الطلاب، فهدفنا هو توفير كل السبل لتخريج كوادر بشرية منتجة قادرة على رفعة الوطن".



يستطرد: "نحن في انتظار انتهاء مسابقة الـ60 ألف معلم التي نأمل أن تسد احتياج المدارس من المعلمين دون الحاجة إلى المنتدبين منهم".



محمد سمعون، مدرس كيمياء بالمنيا، يقول إنه تم توظيفه منذ البداية بمحافظة سوهاج بعيدًا عن موطنه الأصلي، وكان يعاني كثيرًا من المشاكل والصعوبات في حياته الشخصية، لكن انتدب بالمنيا مسقط رأسه، بيد أن قرار إنهاء سيكون مرهقًا له جسديًا، ويسبب مشاكل عائلية مع ذويه.





ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، ترى أن قرار إلغاء الندب يعد إجراء سليم وبالغ الأهمية؛ للارتقاء بمنظومة التعليم بكل محافظات مصر؛ لأنه سيعمل على إعادة ترتيب المعلمين بشكل صحيح في الأماكن الشاغرة الأكثر احتياجًا لهم، وسيخفف ذلك من الأعباء التي كان البعض من مواجهتها كعبء السفر والإقامة والمصاريف الشخصية.



وتشير إلى أن المعلمين المتضررين، من إتخاذ تلك القرار بإمكانهم تقديم التماس وشكوى، فتم تخصيص رابط إلكتروني للشكاوى والتظلمات للمعلمين، بدلًا من الشكاوى الورقية وذلك لسرعة وسهولة متابعة الشكاوى وحلها على مستوى المديريات والإدارات عبر الرابط https:teachers-requests.moe.gov.eg.



وتضيف: "وسيتم النظر فيها مع في مراعاة ظروفهم، فالمنظومة التعليمية تهدف إلى توفيرالجو الملائم للمعلم؛ كي يستطيع أن ينتج في مجاله بشكل فعال وذلك لتحقيق ما فيه خير للصالح العام".



محمد عبدالهادي، وكيل سابق بوزارة التربية والتعليم بالجيزة، يقول أن اتخاذ مثل هذا القرار سيشكل فارق كبير في حياة الكثير من المعلمين، الذين يرغبون في التواجد بالقرب من أسرهم وأولادهم، فيعد ذلك راحة لهم من التوترو تعب التنقل من مكان إلى آخر.



ويضيف: "لكن بالنسبة للمعترضين على هذا القرار بإمكانهم تقديم استقالتهم؛ لأن هناك عدد من المعلمين الذين ينتظرون فرص عمل، وبالتالي يمكننا سد العجز بالمعلمين الجدد.



المعلمات كانت أكثر ضررًا، تقول ناهد عرفة، مدرسة أحياء بالقليوبية، أن قرار إلغاء الندب يُسبب لها الكثير من المشاكل؛ لأنها ستضطر إلى ترك بيتها وزوجها بسبب حاجتهم إلى المال، ولا تستطيع تقديم استقالتها، أو ترك أولادها بسبب مدراسهم.







عجز كبير، أصاب المدارس الحكومية خلال الفترة الأخيرة، وربما سوء توزيع حدث للمدرسين، بسبب قرارات الندب، التي اتخذتها الوزارة لهم، فأصبح هناك مدارس بها مدرسون بشكل متزايد، وأخرى تعاني من عجز ونقص فيهم.ولذلك لجأت الوزارة إلى اتخاذ قرار إنهاء ندب أو تكليف أو إلحاق كل معلم يعمل في مجال التدريس ومنتدب أو مكلف أو ملحق بوظيفة إدارية بالمديريات وديوان الإدارات التعليمية، وعودتهم للعمل بمدارسهم في موعد أقصاه منتصف أغسطس المقبل.جاء ذلك القرار؛ تمهيدًا لعمل حصر بالعجز والزيادة لأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2019-2020، وهو أمر تسبب في إزعاج الكثير من المدرسين، وطالبوا بإلغائه لكونهم متضررين منه، بحسب مدرسين حاورتهم "الدستور".