ارتفاع وول ستريت بدعم من أرباح ألفابت وإنتل

صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح، اليوم الجمعة، بفعل أرباح قوية لشركة ألفابت المالكة لجوجل، وإنتل، وهو ما دفع أسهم قطاع التكنولوجيا للصعود، إضافة إلى بيانات كشفت تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.



وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 25.02 نقطة أو 0.09 بالمئة، ليفتح عند 27166 نقطة.



وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.58 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 3013.25 نقطة.



وزاد مؤشر ناسداك المجمع 55.76 نقطة أو 0.68 بالمئة إلى 8294.30 نقطة عند الفتح.