الإحصاء: ارتفاع متوسط سن الزواج بين الذكور فى 13 محافظة

كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 13 محافظة على مستوى الجمهورية تخطى سن الزواج بين سكانها من الذكور الثلاثين عاما في المتوسط، ليسجل أعلى متوسط بمحافظة القاهرة 32.9 سنة، يليها محافظة الإسكندرية 32.6 سنة، وبورسعيد 32.3 سنة.



ورغم ارتفاع المتوسط العام لسن الزواج بين الذكور على مستوى الجمهورية بشكل عام إلى 30.6 سنة مؤخرا خلال عام 2018؛ إلا أن محافظات الوجه القبلي ظلت محافظة على أدنى متوسطات لسن الزواج دون الثلاثين عاما.



وسجلت محافظة المنيا أقل متوسط سن زواج بالنسبة للأزواج على مستوى الجمهورية بـ28.1 سنة، وبني سويف 28.4 سنة، والفيوم 28.6 سنة، وأسيوط 28.8 سنة.



يشار إلى أن جهاز الإحصاء كان قد أعلن ارتفاع متوسطات الزواج في مصر إلى 30.6 سنة للذكور مقابل 24.4 سنة بين الإناث خلال عام 2018.