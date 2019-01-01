"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بشأن استقالة المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، أمس الخميس.



وأكدت الوزارة أن كل ما أثير حول تقديم "عابد" استقالته لوزير البترول غير صحيح، وأن رئيس الهيئة ما زال يواصل العامل داخل مكتبه ويجري جولات حاليًا بمواقع العمل.



في السياق، أكدت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول أن هناك خلافًا حدث بين الوزير ورئيس الهيئة، نتج عنه تكهنات بين العاملين بجميع شركات البترول، بأن "عابد" تقدم باستقالته للوزير، بعد أن طالبه الوزير بذلك قبل إقالته.



وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أنه بالفعل سيتم تغيير المهندس عابد عز الرجال، ونقله من رئاسة الهيئة للوزارة خلال الأسبوع القادم، وذلك بسبب عدم توافق الوزير مع "عابد" في بعض المشكلات والأمور التي تتعلق بالإنتاج وعمل الشركات وبعض الأمور الأخرى.