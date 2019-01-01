بونوتشي: أرغب بتقديم مستوى أفضل مع اليوفي الموسم المقبل

اعترف المدافع الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، بأنه لم يكن جيدا بما يكفي مع فريقه نادي يوفنتوس الموسم الماضي، مؤكدا أنه يريد العودة إلى ما كان عليه قبل عامين.



وقال بونوتشي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" اليوم الجمعة، إن "هدفي هو مساعدة فريقي على الوصول إلى كل أهدافه، وعندما يبدأ الموسم، يتعين علينا التفكير في هذه الأهداف".

وأضاف الدولي الإيطالي: "على المستوى الشخصي، أريد العودة إلى ما كان عليه أدائي قبل عامين والمستويات التي تعودت الجماهير على مشاهدتها مني".



يذكر أن بونوتشي (32 عاما) قاد فريق السيدة العجوز إلى لقب الدوري الإيطالي "سيري آ" منذ عودته مع بداية الموسم الماضي، لكنه سيكون تحت الضغط هذا الموسم مع وصول المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة بلغت قيمتها 5ر85 مليون يورو.



ويستعد البيانكونيري لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني بمباراته الثالثة والأخيرة بكأس الأبطال الدولية في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.