بيلا حديد بإطلالة جديدة بالكاجوال

تعتبر عارضة الأزياء بيلا حديد أيقونة من أيقونات الموضة والأزياء، حيث تختار إطلالات بمنتهى البساطة لإدراكها ما يناسبها من أزياء.



ووفقًا لمجلة الفرنسية، نرى إطلالات بيلا حديد وما تفضله من أزياء، حيث تختار إطلالات بسيطة لكن جذابة، سترة تحمل اللون البني مع قطعة من اللون الأبيض، واختيار حذاء يحمل اللونين الأسود والأحمر، مع حقيبة بسيطة صغيرة الحجم.



واختارت ماركة الحذاء Wandler، وحقيبة Michael Kors مع حزام متشابك، ونظارة شمسية صغيرة مستطيلة الشكل.



واختارت "ديور" بيلا حديد واجهة لها، وأسفر التعاون عن عدد كبير من الإطلالات ما بين الفساتين الرسمية، وإطلالات السهرة الفاخرة، ومنها أيضًا الإطلالات العصرية والكاجوال والفساتين القصيرة، حيث تناسب أسلوب بيلا العصري ذى الطابع الشبابي الأنثوي.



وإليك ما تفضله بيلا حديد من أزياء: