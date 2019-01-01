اتحاد اليد: "الشباب" منتخب متكامل ولا ينقصه سوى الاهتمام الإعلامى

أعرب هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته وفخره بما حققه منتخب الشباب من نتائج مبهرة في بطولة العالم، المقامة حاليًا في إسبانيا، والتي تأهل على إثرها إلى الدور قبل النهائي للبطولة العالمية، مؤكدًا أن منتخب الشباب نجح في إعادة رسم البسمة على وجوه المصريين، بعد بلوغه نصف النهائي.



ونجح منتخب مصر في تقديم عروض قوية بدور المجموعات في البطولة ليتصدر مجموعته محققًا العلامة الكاملة ودون أي هزيمة، وواصل طريقه للدور قبل النهائي بانتصاره الرائع في مباراة صعبة على النرويج 29-27 أمس الخميس، في دور الثمانية، ليضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي في نصف النهائي المقرر غدا السبت.



وقال نصر: "نجحنا في تقديم مباريات قوية للغاية أمام منتخبات مصنفة عالميًا، وفزنا على فرنسا والسويد وصربيا ثم النرويج وقبلها نيجيريا وأستراليا".



وتابع "نسير بشكل جيد نحو تحقيق الحلم الأكبر وهو الفوز بالبطولة على طريق إعداد هذا المنتخب ليكون عنوانا لكرة اليد المصرية في الأعوام المقبلة، هو منتخب متكامل ولا ينقصه سوى الاهتمام الإعلامي".



يشار إلى أن المنتخب المصري بلغ دور الـ16، بعدما تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه العلامة الكاملة بعد الفوز على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.



ويشارك المنتخب المصري في المونديال، بصفته حامل لقب بطولة إفريقيا للشباب في النسخة الأخيرة، التي أقيمت في المغرب خلال العام الماضي، بعدما تغلب على نظيره التونسي في المباراة النهائية.