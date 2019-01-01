انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ656 جنيهًا
الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:44 م
شهدت أسعار الذهب، الجمعة، تراجعًا بقيمة جنيهين لدى محلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 656 جنيهًا للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة.
وأضاف "نجيب" في تصريح لـ"الدستور" أن السبب وراء تراجع الذهب يعود إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت أوقية الذهب العالمية نحو 1419 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 562 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5248 جنيها
أوقية الذهب 1419 دولارًا.
وأضاف "نجيب" في تصريح لـ"الدستور" أن السبب وراء تراجع الذهب يعود إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت أوقية الذهب العالمية نحو 1419 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام
عيار 18 سجل 562 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5248 جنيها
أوقية الذهب 1419 دولارًا.