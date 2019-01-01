تموين الجيزة: 65 جنيهًا سعر بيع أسطوانة البوتاجاز للمواطنين

قال المهندس هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن الحملات الرقابية مستمرة على مستودعات البوتاجاز؛ للتأكد من التزام البيع من أمام المستودعات بسعر 65 جنيهًا للأسطوانة المنزلية ومنع التلاعب بالبيع بأزيد من الأسعار الرسمية وفي زيادتها يتم تحرير محاضر لها بالبيع بأزيد من الأسعار.



وأضاف "كامل"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم تحرير محاضر لـ12 مستودعًا؛ نتيجة ارتكاب مخالفات بالبيع بأزيد من الأسعار.



وأوضح أن مستودعات البوتاجاز تحصل على الأسطوانات بسعر 61.5 جنيه على أن يتم بيعها بسعر 65 جنيهًا، وتم تحديد رسوم التوصيل للمنازل مابين 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، حسب المسافات القريبة والبعيدة ومن 5 جنيهات إلى 10 جنيهات لتوصيل الأسطوانات التجارية الكبيرة.