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أوتو

فيتل سائق فيراري الأسرع في التجارب الحرة لسباق ألمانيا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:25 م
جريدة الدستور
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سجل سيباستيان فيتل أسرع زمن للفة، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من التجارب الحرة لسباق جائزة ألمانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بينما حل شارل لوكلير زميله في فريق فيراري في المركز الثاني.

وقطع فيتل بطل العالم أربع مرات مسافة الحلبة البالغ طولها 4.5 كيلومتر، والتي تقع في هوكنهايم وتبعد عن المنزل الذي شهد طفولته في هبنهايم مسافة نصف ساعة بالسيارة، في دقيقة واحدة و14.013 ثانية
في أجواء صباحية شديدة الحرارة.

وتفوق فيتل، الذي خرج من سباق العام الماضي نتيجة لحادث أثناء تصدره له والذي يواجه خطرا يتمثل في إمكانية تفوق الشاب لوكلير عليه هذه المرة، بفارق 0.255 ثانية عن زميله القادم من موناكو.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم وسائق فريقي مرسيدس، الذي يحتفل بمرور 125 عاما على أول مشاركة له في رياضة السيارات، المركز الثالث متأخرا بفارق 0.302 ثانية عن فيتل.

وأعرب هاميلتون، الذي فاز في سبعة من إجمالي 10 سباقات حتى الآن هذا الموسم ويتفوق على الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق بفارق 39 نقطة في صدارة الترتيب، عن قلقه في أن تسبب الموجة الحارة التي تضرب أوروبا حاليا في حرمانه من الفوز بالسباق بعد غد الأحد.

ولم تقل درجة حرارة أرضية الحلبة عن 40 درجة مئوية في حين تبلغ درجة حرارة الأجواء المحيطة نحو 35 درجة.

وأنهى بوتاس الجولة الأولى للتجارب اليوم في المركز الخامس بعد أن وقع بين سائقي رد بول الهولندي ماكس فرستابن صاحب المركز الرابع والفرنسي بيير جاسلي الذي حل سادسا.

وخرج السائق الفنلندي عن المسار عند المنعطف ذاته الذي شهد حادث فيتل العام الماضي لكن بوتاس نجح في السيطرة على الأمور وابتعد عن الحصى دون أن يلحق أي ضرر بسيارته.

وحل الإسباني كارلوس ساينز‭‭ ‬‬سائق مكلارين سابعا في حين احتل الفرنسي رومان جروجان سائق هاس المركز الثامن مستخدما سيارة بالمواصفات ذاتها التي ظهرت في سباق جائزة استراليا الكبرى
الافتتاحي هذا الموسم.

وجاء الكندي لانس سترول سائق ريسنج بوينت في المركز التاسع وأكمل الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رينو قائمة العشرة الأوائل بعد أن تجاوز حادث بسيط دارت فيه السيارة حول نفسها.

وتم إيقاف حصة التجارب لفترة لم تدم طويلا بعد وقت قصير من انطلاق التجارب بسبب توقف سيارة كيفن ماجنوسن سائق هاس على الحلبة.

واشتكى السائق الدنمركي من فقدان سيارته للطاقة، وتم سحب السيارة إلى حارة الصيانة لتستأنف بعدها بقليل التجارب.

ولم تشهد التجارب أي حوادث كبيرة أخرى.
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