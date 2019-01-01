27 سفينة إجمالى حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة، بلغ 27 سفينة.



وذكرت الهيئة في بيان أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، فيما غادرته 3 سفن وتوجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، بينما غادرته 3 سفن حاويات وتوجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع وخروج سفينتين وتوجد على الأرصفة سفينة، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.