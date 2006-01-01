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عالم

بومبيو: ملتزمون بدعم الاستقرار في لبنان

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:22 م
جريدة الدستور
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم استقرار لبنان وأمنه وازدهاره، فضلًا عن دعم قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني "يونيفيل" في ضوء ما تضطلع به من دور أساسي في منطقة الجنوب على نحو يقتضي الإبقاء عليها.

جاء ذلك في رسالة بعث بها بومبيو إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أن رسالة وزير الخارجية الأمريكي تضمنت التأكيد أن قوات "اليونيفيل" تعد من الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات أمام السلام والأمن، وهو ما يتطلب أن تتمتع بموازنة جيدة وأن تكون مجهزة لإنجاز مهامها على الأرض.

وأشار بومبيو - في رسالته - إلى أن بلاده حريصة على دعم عمليات السلام في العالم مع مواصلة الجهود لجعلها أكثر فعالية.

وكان لبنان قد طلب رسميا إلى الأمم المتحدة تمديد مهمة قوات "اليونيفيل"، مؤكدًا حرصه على استمرارها في أداء مهمتها تطبيقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006).

يذكر أن قوات "اليونيفيل" - قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات - أنشئت وفقًا لقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة لتأكيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان، وفرض السلام والأمن، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها الفعلية في المنطقة، ويبلغ قوامها قرابة 11 ألف عنصر عسكري من 43 دولة.

كما أوكلت إلى اليونيفيل - في أعقاب الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 - مهمة رصد وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في جميع أنحاء الجنوب اللبناني، بما في ذلك على طول الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بينما تسحب اسرائيل قواتها المسلحة من لبنان.

وتقوم قوات اليونيفيل أيضًا بمساعدة الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، في تأمين حدودها وغيرها من نقاط الدخول، لمنع دخول الأسلحة والعتاد العسكري إلى لبنان دون موافقته، وضمان عدم استخدام مناطق انتشار القوات الدولية في أية "أنشطة عدائية".
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