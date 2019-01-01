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عالم

الرئاسة التونسية: جنازة "السبسي" تنطلق من قصر قرطاج غدًا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الجمعة، أن مراسم الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ستقام غدًا السبت، انطلاقًا من الحادية عشرة صباحًا بقصر قرطاج، بحضور عدد من قادة دول شقيقة وصديقة وممثلي منظمات دولية وإقليمية إلى جانب ثلة من الشخصيات الوطنية.

وأكدت الرئاسة في بيان اليوم، أنه تم صباح اليوم نقل جثمان رئيس الجمهورية الفقيد محمد الباجي من المستشفى العسكري بتونس إلى مقرّ إقامته بقصر قرطاج.
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