اتحاد الكرة يحدد قواعد الإعارة فى الدورى

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، عن قواعد الإعارة فى الدوري المصري خلال الموسم المقبل 2019 – 2020.



وقرر الاتحاد السماح للأندية بإعارة 3 لاعبين من مواليد عامى 1997 و1998 لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأوليمبي للعب في المستوى الأول قبل خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.



وقرر الاتحاد السماح للأندية أيضًا بإعارة لاعبين اثنين من الأجانب ممن تكون عقودهما سارية ولا توجد أماكن لهما في القائمة حرصًا على حقوق الأندية.



وأكد اتحاد الكرة في بيانه أن الإعارات الخمسة لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شئون اللاعبين.



وقرر الاتحاد السماح لكل نادٍ بإعارة 10 لاعبين في الموسم المقبل من بينهم 5 لاعبين من الفريق الأول و3 لاعبين من مواليد السن الأوليمبية 1997 و1998 و2 من الأجانب.