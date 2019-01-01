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عالم

قبرص تمد فترة احتجاز 7 إسرائيليين فى قضية اغتصاب جماعى

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
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مدت محكمة في قبرص فترة احتجاز سبعة شبان إسرائيليين، اليوم الجمعة، لاستكمال التحقيق فيما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

وكان 12 شخصًا قد احتجزوا بشكل مبدئي الأسبوع الماضي، بناء على أمر محكمة، بعد أن قالت شابة بريطانية في التاسعة عشرة من عمرها: إنه جرى الاعتداء عليها داخل غرفة فندق بمنتجع أيا نابا.

وأطلقت السلطات القبرصية سراح خمسة منهم في وقت متأخر مساء الخميس.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قاضيًا أمر باحتجاز السبعة الباقين للتحقيق معهم لستة أيام أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.
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