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رياضة

أمريكا وكندا تحذران من السفر إلى بيرو

الجمعة 26/يوليه/2019 - 03:08 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعادت الولايات المتحدة وكندا إصدار تحذيرات من السفر لغير الضرورة لأجزاء من بيرو، في ظل وضع ليما اللمسات الأخيرة على استعداداتها لبدء استضافة دورة الألعاب الأمريكية، الجمعة.

ووصل أكثر من ستة آلاف رياضي من 41 دولة إلى عاصمة بيرو للمشاركة في الدورة متعددة الرياضات، وسيشاركون في موكب استعراض البعثات الرياضية في الاستاد الوطني، اليوم، كجزء من حفل افتتاح كبير سيدشن لانطلاق المنافسات التي ستقام في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وصدر التحذير الخاص بالسفر من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، في 18 يوليو الجاري، والذي حثت فيه الوزارة المواطنين الأمريكيين على توخي أقصى درجات الحذر في بيرو بسبب ارتفاع معدلات الجريمة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "يجب على المواطنين الأمريكيين أن يكونوا على دراية بأن الأحداث الكبرى تعد فرصة أساسية للصوص والعناصر الاجرامية للانقضاض على السائحين الآمنين".
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