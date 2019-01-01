إصابة مواطن فى حادث مرورى بشارع الهرم

شهد شارع الهرم بالجيزة، الجمعة، حادثًا مروريًا إثر اصطدام سيارة بمواطن بسبب السرعة الزائدة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة إخطارًا بوقوع حادث في شارع الهرم، وإصابة أحد الأشخاص.



انتقلت الأجهزة العمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص نتيجة اصطدام سيارة به.



بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مسرعة مما نتجت عنه إصابته، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم التحفظ على السائق.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

