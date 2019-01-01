بصمة لليابان في تصفيات الدوري الأوروبي

تمكن لاعبو اليابان من ترك بصمتهم في مباريات الذهاب ضمن تصفيات المرحلة الثانية المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، أمس الخميس.



ويعتبر المهاجم يويا كوبو، 25 عامًا، من أكثر اليابانيين نجاحًا في مباريات الأمس، حيث عاد من الإعارة مع فريق نورنبيرج الألماني، ليساعد جينت البلجيكي في الانتصار على ضيفه فيتورول كونستانتا بنتيجة 6-3.



وسجل يويا كوبو، هدفين لصالح الفريق البلجيكي في الدقيقتين 35 و45 على الترتيب.



وواصل المعتزل دوليًا، ماكوتو هاسيبي، 35 عامًا، لعب الدور الرئيسي مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليساعده في الانتصار على فلورا الإستوني بنتيجة 2-1.



وشهدت المباراة ذاتها مشاركة لاعب ياباني آخر مع الفريق الألماني، وهو دايتشي كامادا، حيث حل بديلًا في الدقيقة 64.



وتمكن المدافع الشاب يوكيناري سوجاوارا من خوض مباراته الرسمية الأولى على الملاعب الأوروبية، عندما أشركه إي زد ألكمار الهولندي في الدقيقة 59 ضد هاكن السويدي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.