التموين: بدء توزيع سلع أغسطس على البقاليين غدًا

أعلن أحمد الزايد رئيس قطاع المناطق بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن غدًا السبت، سيتم البدء في توزيع السلع التموينية لمنظومة التموين الجديدة لشهر أغسطس المقبل، على بقالي التموين المنتشرين على مستوي محافظات الوجه القبلي البالغين نحو 14 ألف بقال تمويني، ليتم صرف مقررات التموين للمستفيدين من أصحاب البطاقات الذكية بدءًا من أول أغسطس المقبل وقبل حلول عيد الأضحى المبارك بـ10 أيام وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة توفير السلع في المخازن.



وأضاف "الزايد" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم زيادة حجم الكميات من السلع الأساسية والغذائية التي يقبل عليها المواطنون قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتشمل مضاعفة لسلع السكر والزيت والسمنة النباتي والدقيق، نتيجة استخدامها في كعك العيد.