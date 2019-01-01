ذا صن: التماثيل العارية تثير غموض طقوس الخصوبة في عهد الفراعنة

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن العثور على منحوتات مصرية قديمة لنساء عاريات أثار غموض بعض الطقوس التي كانت تمارس في عهد الإمبراطورية الفرعونية الهائلة.



وأضافت الصحيفة، أن عمر هذه المنحوتات يبلغ نحو 3500 عام، ورجح العلماء أن هذه المنحوتات قد تشير إلى بعض الطقوس المتعلقة بالخصوبة في عهد الفراعنة.



وأشارت إلى أن التماثيل نحتت من أحجار صخرية وهي أحجار سهل النحت عليها، وتشير الرموز الأجزاء العليا العارية إلى الخصوبة في التاريخ.



وأوضحت أن العلماء يرجحون أن هذه التماثيل والجعران الذي عثر عليه معها، كانت جزء من بنية عامة كبيرة متقنة الصنع، إلا أنه جاري التنقيب عنها.



وأشارت إلى أنه ربما كانت تستخدم النساء هذه المباني لممارسة بعض الطقوس الخاصة بالإنجاب، خصوصًا مع وجود الجعران.