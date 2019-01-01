تراجع قيم التعاملات بالبورصة إلى 6.4 مليار جنيه

تراجعت قيم التداولات بالبورصة لدى معاملات الأسبوع المنقضى، بنحو واضح، حيث سجلت قيمة التعاملات مستوى 6.4 مليار جنيه فقط مقارنة بـ10.6 مليار الأسبوع قبل الماضي.



أوضحت أحدث بيانات البورصة، أن حجم التعاملات بلغ نحو 489 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ719 مليون ورقة مالية الأسبوع قبل الماضى، وذلك من خلال تنفيذ 55 ألف صقة بيع وشراء، مقابل 75 ألف صفقة بيع وشراء الأسبوع قبل الماضى.



ولفتت إدارة البورصة إلى استحواذ سوق الأسهم على 27.45% من إجمالى قيمة التعاملات بالسوق الرئيسية "داخل المقصورة"، فيما استحوذت السندات على نحو 72.55 %.