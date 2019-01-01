التخطيط: تنفيذ 9 مشروعات تنموية فى جنوب سيناء

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، أن إجمالي عدد المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء بلغ مؤخرًا 9 مشروعات تنموية على مدار ثلاثة أشهر فقط.



وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن حجم الاستثمارات الحكومية التي وجهت إلى المحافظة خلال تلك الفترة بلغ نحو 200.4 مليون جنيه.



يشار إلى أن مدينة رأس سدر أحد أهم معالم محافظة جنوب سيناء، والتي تبعد عن قناة السويس بنحو 60 كيلو مترًا، كما تبلغ مساحتها نحو 6750 كم مربع، وتنتشر بها العديد من الوديان الخصبة، مثل وادى سدر.



وبدأ إنشاء مطار دولي بالمنطقة، وهناك ثلاثة مطارات دولية تخدم منطقة رأس سدر، وهى القاهرة والعريش وشرم الشيخ.



تقع رأس سدر على الضفة الشرقية لخليج السويس شمال وجنوب منطقة عيون موسى، وهذا المنتجع مقصد سياحي متميز للسياحة البيئية (الأكوتوريزم)، وفيه يمكن ممارسة رياضات الشراع والسباحة والغوص ومغامرات السفاري أو المنتجعات الصحية والتعرف على المزارات التاريخية والثقافية.