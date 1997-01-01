اتحاد الكرة: السماح بإعارة 3 من السن الأوليمبية و2 أجانب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998 الذين يمثلون السن الأوليمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأوليمبي للعب في المستوى الأول، بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأوليمبياد.



وتقرر السماح للأندية أيضًا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب، ممن تكون عقودهما سارية ولا توجد أماكن لهما في القائمة حرصًا على حقوق الأندية.



ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط كمرحلة انتقالية، وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شئون اللاعبين.