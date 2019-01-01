تخصيص 5 ملايين جنيه لإنشاء وتطوير 15 وحدة بيطرية فى الشرقية

اعتمد محافظ الشرقية مبلغ 4 ملايين و879 ألف جنيه؛ لإنشاء وإحلال وترميم ورفع كفاءة عدد من الوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري، لتقديم أفضل الخدمات البيطرية، وللحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء.



وقال مدير مديرية الطب البيطري الدكتور أشرف توفيق، فى تصريح اليوم الجمعة، إنه تم اعتماد مبلغ 500 ألف جنيه لإنشاء وحدة بيشة قايد البيطرية بإدارة الزقازيق ومبلغ 3 ملايين و879 ألف جنيه لإحلال وترميم ورفع كفاءة 9 من الوحدات البيطرية، ورفع كفاءة مبنى الصحة العامة والمجازر بالمديرية وحدة الزقازيق البيطرية وواجهات المديرية وإدارة مركز الزقازيق.



كما تم تجديد ورفع كفاءة مبنى وحدة بلبيس البيطرية بإدارة بلبيس وإحلال وتجديد سور وحدة ملامس بإدارة منيا القمح، وإحلال و4 وحدات بيطرية بقرى تلحوين بإدارة الزقازيق وصان الحجر البحرية بإدارة الحسينية والغزالي بإدارة فاقوس وقصاصين الأزهار بإدارة أولاد صقر.



وقال إنه جار تطوير ورفع كفاءة وحدتي الجديدة بإدارة منيا القمح والبلاشون بإدارة مشتول السوق.