تعرف على التشكيل الجديد لقيادات مباحث القاهرة

شهدت إدارة البحث الجنائي بالقاهرة حركة تغييرات، عقب اعتماد الحركة العامة من قبل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للعام الحالي 2019.



وفي مديرية أمن القاهرة، تم تعيين اللواء نبيل سليم، مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، خلفًا للواء أشرف الجندي، الذي تولى منصب مدير أمن الإسكندرية.



بينما عُين اللواء حسام عبدالعزيز، نائبًا لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، خلفًا للواء إيهاب الحفناوي الذي تولى وكيل الإدارة العامة لقطاع المشروعات بوزارة الداخلية.



وتولى اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، خلفًا للواء نبيل سليم الذى تولى قيادة الإدارة العامة لمباحث القاهرة.