تراجع مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي

واصل مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال في ألمانيا تراجعه في يوليو الجاري، متأثرًا بتداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ وتيرة الاقتصاد العالمي خلال الشهر.



وأعلن معهد "إيفو" لأبحاث الاقتصاد في مدينة ميونخ، الجمعة، أن المؤشر تراجع بمقدار 1.8 نقطة، ليصل إلى 95.7 نقطة، ولفت إلى أن المؤشر تراجع بذلك للشهر الرابع على التوالي، وأضاف أن مستوى المؤشر في الشهر الحالي هو الأدنى منذ أبريل 2013.



وفوجئ المحللون بمقدار التراجع في مؤشر "إيفو" إذ إنهم كانوا يتوقعون تراجعا طفيفا ليصل إلى 97.2 نقطة.



واستبعد كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو"، حدوث تحسن للوضع بشكل مبدئي لأن نظرة رجال الأعمال للأشهر المقبلة صارت أكثر تشاؤمًا.



وتستند بيانات مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال إلى استطلاع رأي نحو 9000 شركة في ألمانيا، ويعد المؤشر بشكل عام معيارًا تقديريًا موثوقًا لمعدل النمو المستقبلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.