ابتكار كريم جديد لتسريع التئام الجروح دون ندبات

ابتكر فريق بحثي من جامعة هارفارد الأمريكية، من طريقة شفاء بشرة الأجنة، طريقة جديدة لصنع كريم "جل" جديد لتسريع التئام الجروح ومنع الالتهابات والندبات.



وتشفى بشرة الأجنة النامية بشكل سريع عن طريق إنتاج ألياف مصنوعة من البروتين الأكتيني تتقلص لربط حواف الجرح معا، وتفقد خلايا الجلد هذه القدرة بمجرد أن يتطور الجنين بعد عمر معين، وأي إصابات تحدث بعد ذلك تسبب الالتهابات والندبات أثناء عملية الشفاء.



وهذه الخاصية كانت ملهمة لفريق "هارفارد"، ونجحوا في إنتاج "كريم جل" يحقق نفس الشيء، كما أضافوا له بوليمر مقاوما للحرارة يعرف باسم (PNIPAm)، الذي يمنع الماء وينكمش عند حوالي 90 درجة فهرنهايت.



ووصفوا، في دراسة نشرت الأربعاء، في دورية "ساينس أدفانسيس (Science Advances)، آلية العمل؛ إذ يبدأ هذا البوليمر في الانقباض عند التعرض لدرجة حرارة الجسم، وينقل المادة الفعالة بـ"الجيل" إلى النسيج الأساسي، كما يتضمن الجل جسيمات الفضة النانوية لتوفير الحماية المضادة للميكروبات.



واختبر الفريق البحثي هذا المنتج مع حيوانات التجارب، ويطمحون في نقله قريبا إلى مرحلة التجارب السريرية للتغلب على ارتفاع أسعار التكنولوجيات الجديدة الخاصة بالتئام الجروح.



وفي السنوات الأخيرة، تم تطوير ضمادات جرح أكثر تطورًا من الضمادات التقليدية، بحيث يمكنها مراقبة علامات الشفاء، مثل درجة الحموضة ودرجة الحرارة، وتقديم العلاج إلى موقع الجرح، لكنها معقدة في التصنيع ومكلفة ويصعب تخصيصها، مما يحد من إمكانية استخدامها على نطاق واسع.



ويقول ديفيد موني، الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة هارفارد: "هذه التكنولوجيا لديها القدرة على الاستخدام ليس فقط للإصابات الجلدية، ولكن أيضا للجروح المزمنة، مثل قرحة السكري وقروح الضغط".